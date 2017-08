SMC : Aucun accord trouvé, Karamoh est donc… à Milan

Dans : SMC, Mercato.

Dans l’un des dossiers les plus épineux du marché des transferts, Yann Karamoh a au moins fait clairement son choix.

Alors que le SM Caen, son club actuel, et l’Inter Milan, ont repris les négociations seulement dans les dernières heures, le joueur a lui pris la direction de la cité lombarde. Son espoir ? Que les deux clubs trouvent un accord pour son transfert, alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec Malherbe. Si cela ne devait pas se faire, Karamoh rentrerait alors à Caen. En cas d’accord, le joueur serait déjà sur place et prêt à accélérer pour finaliser sa signature.