SMC : Après Delort, Caen se dirige vers un feuilleton Karamoh

Dans : SMC, Mercato.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Stade Malherbe Caen avait passé un été 2016 agité. En cause, le bras de fer imposé par l’attaquant Andy Delort, finalement parti chez les Tigres de Monterrey avant de rebondir à Toulouse cet hiver.

Cette fois, le club normand ne sera sans doute pas confronté à un clash. Mais plutôt à une situation délicate qui concerne Yann Karamoh. Révélation de la saison caennaise, l’ailier de 18 ans avait accepté de prolonger son contrat qui expire en 2018. Seulement voilà, le Franco-Ivoirien est revenu sur sa décision. Les discussions sont donc au point mort pour celui qui pourrait être vendu dès cet été. Un scénario que le directeur Xavier Gravelaine refuse d’envisager.

« Il s’était engagé et là il remet en cause. Je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais je souhaite le garder. Il reste un an de contrat. On lance des jeunes. Après, c’est à eux de choisir, a confié le dirigeant du SMC à France-Bleu Normandie. N’Golo Kanté avait choisi de prolonger et de rester un an de plus et on voit où il en est. On ne peut pas dire tout ce qui se passe mais Yann a le temps. Il n'est pas encore fini. Il a un énorme potentiel mais je crois qu'il serait bien pour lui de rester encore un an au SM Caen pour profiter de ça puis de partir après si un jour... » Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en L1 cette saison, Karamoh a visiblement des envies d’ailleurs.