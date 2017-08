Mercato : Caen joue un mauvais tour à l'OM avant l'EL

Dans : SMC, Mercato, Foot Europeen, OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Officiellement transféré à Caen depuis jeudi dernier, Jan Repas ne rejoindra finalement le Stade Malherbe qu'en fin de semaine. Initialement prévue pour ce lundi, l'arrivée de l'attaquant slovène en Normandie a été repoussée à vendredi. La raison ? Alors qu'il ne devait pas jouer le barrage retour de l'Europa League contre l'Olympique de Marseille ce jeudi, avec son club formateur de Domzale, le joueur de 20 ans a finalement reçu l’autorisation du président Jean-François Fortin, selon Ouest-France.

Par conséquent, et sachant que « le délai administratif de validation du contrat étant trop court entre vendredi et samedi », Repas ne sera pas qualifié pour la réception de Metz. Un coup dur pour le club normand puisque le SMC devra trouver une solution pour animer son côté gauche sachant que Bessat et Bazile sont blessés depuis le match contre Lille...