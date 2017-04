Caen : Seube ce héros refuse une statue pour une drôle de raison

Dans : SMC, Ligue 1.

Nicolas Seube est entré dans la dernière ligne droite de sa carrière, car après plus de 500 matches sous le maillot du Stade Malherbe de Caen le milieu de terrain de 37 ans a cette fois décidé de tourner la page. Même si bien évidemment il restera au sein du club où il a fait toute sa carrière, Nicolas Seube sait que les supporters veulent marquer cet événement, lui qui après avoir été formé au TFC a rejoint Caen en 2001. Mais surtout, que l'on ne parle pas de mettre une statue devant le stade d'Ornano comme certains le suggèrent.

« Je ne veux pas ! On est tous de passage dans ce milieu, une statue, ça reste tout le temps. Et c’est pour les mecs morts ! En plus, je vais me faire chier dessus par les pigeons toute la journée ! (Rire.) Le message, c’est d’avoir une identité régionale, mais surtout de transmettre des valeurs et cela ne passe pas par un monument. En toute honnêteté, on ne me reconnaît qu’à Caen. Dès que je sors de la région, personne ne me connaît. Si je me balade à Paris, personne ne va dire : “lui, il joue à Caen.” Et c’est tant mieux car je ne cours pas après ça », confie, dans L’Equipe, Nicolas Seube qui espère surtout fêter son départ à la retraite avec le maintien du Stade Malherbe de Caen.