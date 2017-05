Caen : Santini frappe fort, mais il ne veut pas quitter Malherbe !

Dans : SMC, Ligue 1, Mercato.

On ne sait pas encore si Caen se maintiendra en Ligue 1, mais si le club normand se sauve, il le devra énormément à Ivan Santini, le buteur croate que le SMC est allé chercher lors du dernier mercato en Belgique. Avec 15 buts, le goleador caennais est au niveau de Florian Thauvin, et devance Mario Balotelli et Kylian Mbappé, rien que ça, au classement des buteurs de L1.

Une semaine après avoir marqué un but qui vaut de l'or lors de la victoire malherbiste samedi dernier à Toulouse, Ivan Santini espère finir le boulot ce dimanche contre Rennes. Et même si son nom est déjà évoqué ici ou là, l'attaquant croate souhaite continuer sa route avec Caen, avec qui il est lié jusqu'en 2019. « Il me reste deux ans de contrat, et avec ma famille, on se sent très bien ici. J'aimerais prouver que ce que j'ai réussi n'était pas un accident. Après, dans le foot, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ce qui est sûr, c'est qu'aussitôt le Championnat terminé et espérons-le le maintien assuré, j'irai me relaxer en Croatie. Je n'ai pas vu ma famille et mes amis depuis six mois, explique Ivan Santini, qui avoue que secrètement il rêve d’avoir sa chance en équipe de Croatie. C’est mon plus grand rêve. Ce serait la cerise sur le gâteau. Après, il y a de très bons attaquants qui sont installés en équipe nationale. Je ne crois pas qu'un membre du staff soit venu me voir. »