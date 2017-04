Caen : Pour virer Garande il faudra me virer prévient le président

Dans : SMC, Ligue 1.

Alors que le Stade Malherbe de Caen traverse une période très délicate en Ligue 1 et jouera un match très important samedi à Metz, les supporters réclament la démission de Patrice Garande. Mais ce mercredi, le président du club normand a clairement fait savoir que quoi qu'il advienne en Lorraine, Garande restera aux commandes de l'équipe jusqu'à la fin de saison.

Pour le patron du SMC, le limogeage de l'entraîneur est une option qu'il n'envisage pas, même si finalement Caen tombe en Ligue 2. « Au stade j’ai entendu « Garande démission ». Sous entendu : il faut que je le vire. Ce n’est pas ma conception des choses. On me prête une certaine amitié avec Patrice qui existe. Mais que ce soit Garande, Dupont ou Durand, je ne le virerai pas. Le seul moyen que cela arrive, ce serait de changer de président. Je prends en compte les propos des supporters car ils font partie de la famille Malherbe. Mais je ne vais pas abonder dans leur sens. Aucun joueur n’est venu me trouver pour me dire que ça ne passe plus avec Patrice. Comme tout le monde, il a des qualités et des défauts. Mais c’est le même Garande qui a terminé la saison dernière à la 7e place, fait remarquer, dans Ouest-France, Jean-François Fortin, qui admet quand même que Malherbe est dans le dur. C’est une situation tracassante, mais la plus grosse erreur à faire est de sombrer dans le catastrophisme et de chercher des conflits. »