Caen : Les supporters annoncent le pire si Garande reste !

Dans : SMC, Ligue 1.

Samedi soir, les ultimes minutes du match Caen-Montpellier ont été très tendues, une grande partie du stade D'Ornano réclamant la démission de Patrice Garande, ce que ce dernier n'a évidemment pas fait, les cas de départ spontané étant rares dans le football comme ailleurs. Mais ce lundi, la pression est toujours grande du côté du club normand qui voit la zone rouge se profiler alors que le SMC jouera le week-end prochain un match qui pourrait être décisif à Metz.

Dans les colonnes de L'Equipe, le président du MNK96, seule association des supporters du Stade Malherbe de Caen, réclame encore et toujours le départ de Patrice Garande et voit le club aller en Ligue 2 si rien ne change dans les prochains jours. « Quand on voit les dernières prestations, on sait ce qui nous attend, on va au-devant d’un grand gâchis alors qu’on est en train de se fabriquer un bel avenir. Alors oui, dans l’intérêt du club, on pense que le coach doit partir et on n’a peut-être pas le luxe d’attendre, même si ce n’est pas dans les habitudes, même si ça représente un coût, même si on sait qu’il est très lié à Xavier Gravelaine et Alain Caveglia. Donc je pense que ça va rester tel quel et qu’on va dans le mur. Il faudrait au moins qu’il soit mis un peu sous pression car il se sent tranquille (…) Entre les joueurs et le coach, ça ne le fait plus », explique le responsable des supporters, histoire de remettre de l’huile sur le feu. Si les dirigeants de Caen n’ont pas voulu répondre à ces propos, l’ambiance paraît pour le moins très tendue sur les hauteurs de Venoix.