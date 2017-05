Caen : « Je ne comprends pas », Garande est blasé

Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande, entraîneur de Caen, après la défaite contre Rennes (0-1) : « La soirée est difficile parce qu'on n'a pas réussi dans ce qu'on voulait faire. On avait l'opportunité de rester en Ligue 1 ce soir, on n'a pas réussi à le faire. Avec la défaite de Lorient, si on avait gagné le match on serait en Ligue 1. La saison n'est pas finie, il y a une prochaine journée où il peut se passer des choses. On va à Paris, Lorient reçoit Bordeaux, Bastia va à Marseille, sur ces trois terrains-là, il y a encore 90 minutes pour toutes les équipes. C'est très compliqué d'analyser un match comme ça parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on joue avec la peur comme on a joué en première période. On est absent, avec le ballon, on sent qu'il n'y a pas de demande, pas d'initiative, on se cache un petit peu. En deuxième période, c'est tout le contraire. Après on peut l'analyser en disant qu'on a des regrets, on a plein d'occases, on a la barre, peu importe... Le même résultat en ayant fait deux périodes complètes, c'est le foot, mais en ayant fait la moitié d'un match, c'est frustrant ».