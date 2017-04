Caen : Garande ne démissionnera pas, au contraire ça le motive

Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande (entraîneur de Caen après la défaite face à Montpellier et donc le public a demandé la démission) : « C’est une soirée difficile. A chaque erreur, on prend un but. Mais autant j’étais en colère après Lorient parce qu’on n’avait pas joué, autant aujourd’hui les joueurs ont mis ce qu’il fallait, ils ont fait leur match. On a eu les occasions pour marquer, mais on ne les met pas. L’autre point noir, c’est la blessure de Frédéric Guilbert. Il a une luxation de l’épaule, il va sûrement devoir se faire opérer, ce qui signifie 6 semaines d’arrêt et que sa saison est terminée. J’ai donc un problème pour trouver une solution à droite. Après, même si on vit des moments compliqués, on a toujours notre destin entre les mains (…) A Metz ce sera un nouveau match capital. On est persuadé que c’est possible de se maintenir. Ce samedi, je suis déçu mais pas abattu. En ce qui concerne les « Garande démission » ça fait partie du métier. Cela ne fait pas plaisir, mais ça ne va pas m’abattre, au contraire même ça me motive. Les supporters ont le droit de revendiquer dans un cadre précis, il ne faut pas que ça dépasse les limites et que cela sorte du stade. Il faut assumer et ne pas se cacher. Plus on sera soudé et solidaire, plus on a de chance d’y arriver. »