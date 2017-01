Caen : Garande est très cash avec Bodmer

Dans : SMC, Mercato, OGCN.

Formé au Stade Malherbe de Caen, Mathieu Bodmer ambitionne de terminer sa carrière en Normandie, mais ceci n'est pas du goût de l'entraîneur Patrice Garande...

« Bien sûr, je laisse la porte ouverte à un retour à Caen ». Lundi dernier, dans les colonnes de Ouest France, Mathieu Bodmer déclarait ouvertement sa volonté de revenir à Caen, 14 ans après son départ pour Lille. Mais si le profil du milieu de terrain niçois ferait du bien au SMC, actuellement dix-huitième de Ligue 1, ce transfert n'est tout simplement pas possible dans l'état, même si ce dernier serait peu coûteux sachant que Bodmer est en fin de contrat en juin. C'est en tout cas ce qu'a expliqué Patrice Garande.

« Bodmer, c’est différent. C’est lui qui a fait savoir qu’il voudrait bien revenir à Caen. Après, la question n’est pas la qualité du joueur, c’est que si on bouge au mercato, ça ne sera pas à ce poste-là. À ma connaissance, il ne vient pas. Ce n’est pas à ce poste qu’il y a des besoins. J’ai beaucoup de milieux défensifs. C’est toujours une question d’équilibre entre ceux qui vont partir et ceux qui vont arriver. J’ai 29 joueurs. Je trouve que c’est déjà beaucoup, donc on ne va pas rajouter des joueurs. S’il y en a deux, trois ou quatre qui partent, éventuellement, on pourra voir. Mais ce n’est pas ce poste-là qu’on a ciblé », a déclaré, sur Ouest France, l'entraîneur de Caen, qui réfute donc la possible arrivée hivernale de Bodmer tout simplement parce qu'il ne dispose pas d'une place de libre dans son entrejeu...