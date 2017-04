Caen : Fin de carrière prématurée pour Nicolas Seube ?

Dans : SMC, Ligue 1.

En plus d'avoir subi une terrible humiliation contre l'Olympique de Marseille à d'Ornano ce dimanche après-midi (1-5), qui plombe le SMC à la dix-huitième place de la Ligue 1 à trois journées de la fin, le club normand a sûrement perdu Nicolas Seube pour de bon... Sorti sur blessure à la 54e minute de jeu, le milieu de terrain souffre de l'ischio-jambier.

« Il y a des raisons de s’inquiéter, on en saura plus dans les jours qui arrivent. Il y a l’ischio qui a lâché. J’espère que ce ne sera qu’une alerte, mais vu ce que j’ai ressenti, j’ai peur que ça dure plus longtemps que le nombre de matchs qu’il reste… », a lancé, sur Ouest France, le joueur de 37 ans, qui voit donc sa fin carrière arrivée plus tôt que prévue. Auteur de 510 matchs sous le maillot de son club de toujours, le Stade Malherbe, Seube, qui devait arrêter en fin de saison, a peut-être joué son dernier match de L1 en ce 30 avril 2017...