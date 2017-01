Caen : Ce succès contre l'OL, une référence pour Garande

Dans : SMC, Ligue 1, OL.

Patrice Garande, entraîneur de Caen, après la victoire contre l'OL (3-2) : « Une grosse perf, on en avait déjà fait une en battant Nice, mais le plan de jeu mis en place contre Nice était plutôt défensif. Sur cette deuxième partie de saison, on veut plus s'occuper de nous que de l'adversaire et plus aller chercher les choses. Pour moi, ce match va être un match référence pour deux raisons. Déjà l'entame de match qu'on a faite. On a pressé cette équipe, on est arrivé à mener 2-0. Ce que je regrette, c'est qu'on a eu la possibilité de marquer le troisième but, mais on n'a pas été assez efficace. Et si je parle de match référence, c'est aussi parce qu'on a été capable, à la mi-temps, de ne pas perdre le fil, de bien se concentrer, de continuer à avancer, d'aller les chercher. C'est une victoire méritée et qui va provoquer chez les joueurs un déclic encore plus important ».