SCB-OL : De Tavernost vient se mêler de la victoire de Lyon sur tapis vert

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Bastia, OL.

Voilà un rebondissement inattendu dans le dossier du match arrêté entre Bastia et Lyon. Ce jeudi soir, la commission de discipline de la LFP a annoncé avoir donné match gagné à Lyon, et donc perdu à Bastia, en raison des violences causées par les supporters corses avant et pendant le match. Cette décision, qui devrait faire l’objet d’un appel de la part du club corse, déplait fortement à Bordeaux, qui voit ainsi ses chances de terminer quatrième se réduire sérieusement. Pour Nicolas de Tavernost, patron de M6, ces trois points donnés à Lyon n’ont pas lieu d’être, et l’actionnaire principale des Girondins envisage de les contester, sans trop savoir comment.

« J'ai demandé au club (de Bordeaux) d'examiner tous les moyens de contestation de la décision de la Commission de Discipline de la Ligue. Bordeaux et les autres clubs ne peuvent être victimes d'une sanction pour des faits dont ils ne sont en rien responsables. J'ai observé récemment des envahissements de terrains qui n'ont pas donné lieu à des matches gagnés sur tapis vert », a balancé sur son compte Twitter Nicolas de Tavernost, prêt à taper dans le tas au niveau des instances, sans visiblement vraiment savoir ce qu'il est possible de contester sur une décision de la LFP qui ne concerne pas directement Bordeaux dans les faits.