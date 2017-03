Officiel : Gaëtan Laborde prolonge à Bordeaux jusqu'en 2020

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Dans un communiqué, les Girondins de Bordeaux ont officialisé mardi soir la prolongation de contrat d'un an de Gaëtan Laborde.

« Le club est heureux d’annoncer la prolongation de contrat de Gaëtan Laborde. Le joueur s’est engagé pour une année supplémentaire avec les Girondins. L’attaquant et le FCGB sont désormais liés jusqu’au mois de juin 2020. Choisi par le club pour présenter le maillot collector des 30 an des Ultramarines, il incarne les valeurs du club et de notre centre de formation. Formé à Bordeaux, Gaëtan fait ses débuts sous le maillot Marine et Blanc avec l’équipe réserve en 2011. Lors de la Coupe Gambardella 2013, le natif de Mont-de-Marsan s’illustre en buteur décisif pendant la finale face à Sedan (…) De retour à Bordeaux pour la saison 2016-2017, Gaëtan marque dès la première journée de championnat face à Saint-Etienne. Depuis, le numéro 24 a su gagner sa place au sein de l’effectif bordelais. Vaillant, combatif et buteur, notre attaquant a déjà marqué 11 buts en 33 matches, sous les ordres de Jocelyn Gourvennec », rappellent les Girondins au sujet d’un joueur qui avait été prêté au Red Star, à Brest et à Clermont avant de revenir définitivement à Bordeaux.