Officiel : Bordeaux annonce Otavio

Dans les petits papiers depuis plusieurs jours, l’arrivée d’Otavio à Bordeaux est désormais sur la voie royale. Le milieu de terrain brésilien fait l’objet d’un accord entre les deux clubs, et il ne reste plus que la visite médicale et la signature du contrat pour faire du joueur de l’Atletico Paranaense un membre du club aquitain.