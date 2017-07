Mercato : Mettre 10 ME sur un joueur ? Bordeaux n'a plus peur

Dans : Bordeaux, Mercato, Foot Europeen.

Suite à une saison dernière réussie, et une qualification en Europa League, Bordeaux réalise un mercato estival sans faute, et ce n'est peut-être que le début...

Pour préparer au mieux la saison qui arrive, les Girondins se sont montrés actifs en ce début de mercato. En recrutant notamment Benoît Costil, Lukas Lerager, et Youssouf Sabaly, le club au scapulaire s'est considérablement renforcé. Mais le marché estival de Bordeaux n'est pas terminé. Et la direction marine et blanche, menée par le président Stéphane Martin, ne lésinera pas sur les moyens en cas de belles opportunités. C'est en tout cas ce qu'a confié Ulrich Ramé. « Tout dépend de la politique qu’on veut mener. On peut faire un coup en prenant un joueur performant pour pas cher, mais aussi en en prenant un autre qui coûtera plus d’argent, mais qui sera immédiatement un vrai renfort », a lancé, sur L'Equipe, le directeur sportif du FCGB, qui pense à Javi Garcia.

D'après le journal, les Girondins s’intéressent effectivement au milieu défensif de 30 ans, pour qui un prêt sans option d'achat a été proposé au Zenit Saint-Pétersbourg. Mais pour mettre tout le monde d'accord, Bordeaux pourrait bien passer la vitesse supérieure dans ce dossier compliqué, mais prioritaire. Et pour cela, « Bordeaux serait aujourd'hui prêt à formuler une offre à deux chiffres pour attirer un joueur », sauf que dans ce cas-là, c'est le salaire du joueur espagnol, estimé à 800 000 euros bruts par mois, qui pose problème. Mais quoi qu'il en soit au final, cela montre que Bordeaux a bel et bien de nouvelles ambitions durant ce mercato, et c'est bon signe pour la L1 !