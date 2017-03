Mercato : Bordeaux veut remplacer Carrasso par Costil

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, Rennes.

Le prochain mercato estival pourrait voir se dérouler un grand jeu des chaises musicales chez les gardiens de but. En effet, Benoît Costil a annoncé depuis plusieurs mois qu'il allait quitter Rennes libre en fin de saison, libérant ainsi un poste. Mais selon France-Football, le gardien de but international tricolore a peut-être déjà trouvé son futur club. En effet, alors que la piste qui l'envoyait à l'OM est totalement refroidie depuis le changement de propriétaire, c'est désormais aux Girondins de Bordeaux que le nom de Costil circule.

L'hebdomadaire footballistique affirme que Jocelyn Gourvennec apprécie l'actuel gardien de but du Stade Rennes et il souhaite même faire de Benoît Costil le successeur de Cédric Carrasso, lequel arrive également en fin de contrat chez les Girondins de Bordeaux. Et du côté des dirigeants girondins le message serait passé, Costil étant désormais l'une des priorités du mercato, Jérôme Prior et Paul Bernardoni, les habituels suppléants de Carrasso n'étant pas considérés comme des numéros 1 fiables.

Du côté de Rennes, afin de remplacer Benoît Costil, on pense à Benjamin Lecomte, l'actuel gardien de Lorient et à Abdoullaye Diallo, prêté par le club rennais à Rizespor.