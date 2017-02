L1 : La goal-line technology s'est officiellement trompée à Bordeaux !

Dans : Bordeaux, Ligue 1, OL, OM.

Mis en place par la Ligue de Football Professionnel, la goal-line technology fait l'objet de nombreux débats, on se souvient que lors du OM-OL de septembre dernier les Lyonnais avaient accusé l'outil de s'être planté lors d'un arrêt de Pelé, le ballon ayant selon eux avaient franchi la ligne. A l'époque, l'affaire avait été classée dans la mesure où la LFP avait clairement fait savoir que la goal-line technology était infaillible, la société qui l'avait mise en place s'offusquant de ces accusations.

Mais samedi soir, le système a clairement bugué du côté de Bordeaux. En effet, juste avant la pause, sur une action devant le but girondin, Cédric Carrasso stoppait le ballon bien devant la ligne de son but...mais la montre de l'arbitre vibrait en indiquant que le ballon était entré en totalité dans la cage bordelaise. Cependant, Sébastien Desiage, arbitre du match, n'était pas dupe et il n'accordait pas le but à Rennes. Après la rencontre, Carrasso expliquait les raisons de ce gros couac. « C’est toujours la même histoire : est-ce qu’on peut se fier toujours à l’informatique? Sur l’action, je récupère le ballon juste devant la ligne. J’ai un pied dedans, mais on voit bien que le ballon n’est pas entré. Mais la montre de l’arbitre a vibré à cause de mon maillot, parce qu’il était jaune. Je le saurai pour la prochaine fois, je pense que je vais changer de couleur. S’il avait appliqué le règlement à la lettre, ç’aurait été un but terrible », témoigne le gardien de but de Bordeaux.