FCGB : Une prolongation ou la porte, Gourvennec menace Rolan

Sous contrat à Bordeaux jusqu’en 2018, Diego Rolan a réclamé un bon de sortie à ses dirigeants qui ne le retiennent pas.

Il faut dire que l’attaquant de 24 ans possède une certaine valeur marchande qui permettrait aux Girondins de le remplacer. Encore faudrait-il qu’un transfert soit officialisé… Car pour le moment, l’Uruguayen n’a toujours pas reçu d’offre suffisamment séduisante à ses yeux, lui qui a recalé Fulham (D2 anglaise). Pendant ce temps-là, son entraîneur Jocelyn Gourvennec, qui refuse d’aligner un joueur perturbé par son mercato, ne peut pas non plus recruter son remplaçant. Du coup, le technicien perd patience.

« Son agent est venu, on va discuter pour trouver une solution, car on est toujours entre deux. Cela ne me satisfait pas, ça le fruste lui aussi. Il faut qu’on avance dans un sens ou dans l’autre, a prévenu le coach des Marine et Blanc. On ne laissera pas Diego aller jusqu’à la fin de son contrat, ce n’est pas possible. S’il a toujours envie de partir, il faut qu’il trouve une solution avec ses conseillers. S’il n’a plus envie de partir, il faut qu’il le dise. » Pour être clair, Rolan a le choix entre la prolongation ou le départ. Mais peu importe sa décision, l’international uruguayen doit la prendre rapidement !