FCGB : Une offre à 10 ME pour Diego Rolan

Dans : Bordeaux, Mercato, Premier League.

Diego Rolan, qui n’est plus la priorité offensive de Jocelyn Gourvennec, se voit proposer une porte de sortie. Les Girondins y trouveront leur compte, le joueur un peu moins annonce L’Equipe. En effet, l’attaquant uruguayen hésite à dire oui à Fulham, qui évolue en D2 anglaise et ne vise pas particulièrement la remontée en Premier League. Les conditions financières sont optimales, et l’offre de 10 ME semble convenir au club aquitain, mais la destination loin de la Premier League fait actuellement un peu peur à l’attaquant bordelais.