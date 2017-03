FCGB : Une drôle d’idée pour remplacer Carrasso

Dans : Bordeaux, Bastia, Mercato.

Comme son prédécesseur Jean-Louis Triaud, le président des Girondins de Bordeaux Stéphane Martin fait patienter Cédric Carrasso (35 ans).

Bientôt en fin de contrat, le gardien bordelais n’a pas reçu d’offre de la part de ses dirigeants. Autant dire que ça ne sent pas bon pour l’ancien Marseillais, qui voit les rumeurs se multiplier autour de sa succession. On parle notamment d’une possible arrivée de Benoît Costil (29 ans) dont le bail expire en juin prochain au Stade Rennais. Autre possibilité pour le club aquitain, miser sur ses deux jeunes portiers que sont Jérôme Prior (21 ans) et Paul Bernardoni (19 ans).

Mais à en croire Foot Mercato, Bordeaux envisage une autre solution plus surprenante. En effet, l’actuel 6e de Ligue 1 s’intéresserait à Jean-Louis Leca (31 ans), sur le point de quitter Bastia et qui aurait également des « touches » avec Montpellier et l’Olympiakos. Bien que décisif avec le Sporting, le Corse ne fait pourtant pas partie des meilleurs gardiens de notre championnat.