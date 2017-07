FCGB : Un retour de Trémoulinas, ça ne fait pas rêver Gourvennec

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

En ce début de mercato estival, les Girondins de Bordeaux font beaucoup parler d’eux. Et pour cause, le club au scapulaire travaille bien. Les arrivées de Benoît Costil, Alexandre Mendy, Lukas Lerager et Youssouf Sabaly ont confirmé l’impression générale que la direction bordelaise savait où elle allait. Et le mercato n’est pas terminé pour Jocelyn Gourvennec, qui compte bien renforcer encore quelques postes. En défense notamment, où l’ancien coach de l’EAG verrait d’un bon œil le renfort d’un latéral gauche. Récemment, le nom de Guilherme Arana (Corinthians) a régulièrement été évoqué. Mais ces dernières heures, c’est celui de Benoît Trémoulinas qui revient sur le devant de la scène.

Certains bruits de couloir ont même fait écho d’un éventuel intérêt pour l’ancien latéral gauche du FC Séville, passé par la Gironde entre 2007 et 2013. Mais selon les informations de nos confrères de Sud-Ouest, il n’y a pas de discussions à ce jour entre l’international français et Stéphane Martin, le président du club. Le joueur s’entraîne bien au Haillan pour poursuivre sa réduction au genou, mais aucun transfert n’est donc envisagé, pour l’instant…