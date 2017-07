FCGB : Un Brésilien va signer, ça fait beaucoup rire Gourvennec

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Très actifs en ce début de mercato, les Girondins de Bordeaux semblent de nouveaux très compétitifs sur le marché des transferts. Après avoir officialisé les arrivées de Benoît Costil, Lukas Lerager, Alexandre Mendy et Youssouf Sabaly, le club au scapulaire attend encore d’autres renforts. Au milieu, Nampalys Mendy et Javi Garcia sont notamment ciblés. Peu bavard, Jocelyn Gourvennec a néanmoins lâché quelques indices sur la suite du mercato du récent sixième de Ligue 1 devant les médias.

« Alexandre Mendy ? Il permet au bloc de remonter. Après il faut qu’il prenne des automatismes, c’est un garçon qui a envie de bien faire, il faut qu’il prenne ses marques comme les autres. Concernant le retour de Jovanovic, ce n’est pas fait, il n’y a rien de définitif mais c’est en très bonne voie. Un départ à Nantes pour Pallois ? Il y a eu des discussions, il s’en est ouvert auprès de moi en stage et il y a eu une discussion entre les présidents mais rien de plus ». Enfin, l’ancien coach de l’EAG s’est exprimé au sujet d’une éventuelle arrivée surprise d’un joueur brésilien, évoquée depuis plusieurs heures en Gironde. « Un Brésilien ? Je ne sais pas s’il est Brésilien. Vous savez il y en a beaucoup des joueurs au Brésil et ils se ressemblent tous ! » a confié avec le sourire en coin le natif de Brest, qui confirme en tout cas que le mercato n’est pas terminé à Bordeaux, au plus grand bonheur des supporters…