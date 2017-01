FCGB : Triaud est un président heureux...quand même

Dans : Bordeaux, Coupe de la Ligue, Coupe.

Jean-Louis Triaud (président de Bordeaux après la qualification contre Guingamp) : « J’aurais aimé une fin de match plus tranquille pour moi dans les tribunes parce qu’à 3-2 on peut finir au pénalty et ce n’était pas possible. On ne va pas gâcher le boulot qui a été fait. On s’est qualifié c’est bien ! On a eu pas mal d’occasions de but, on aurait pu se mettre un peu plus à l’abri plus vite mais le principal est fait. On joue un peu plus haut, on met un peu plus de pression à la récupération à part lors des dix premières minutes où nous n’avons pas vu passer le ballon. Le but a eu le mérite de nous réveiller, mais à Clermont c’était pareil, on a joué assez avec un gros pressing au milieu à la récupération de balle »