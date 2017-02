FCGB : Toulalan avoue que Bordeaux a eu tout faux face au PSG

Dans : Bordeaux, Ligue 1, PSG.

Jérémy Toulalan (après la lourde défaite de Bordeaux à domicile contre le PSG) : « Il n’y a pas grand-chose à dire, on avait pourtant mis des choses en place. On prend ce but au bout de 5 minutes alors qu’on sait que contre ce genre d’équipe l’important c’est de tenir. On peut avoir des occasions, mais si on prend un but comme ça c’est difficile. Ce soir c’est sévère, c'est un peu comme en Coupe ».