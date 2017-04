FCGB : Privé de son arme fatale, Kamano brouille les pistes

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

En difficulté à son arrivée à Bordeaux l’été dernier, François Kamano a fini par gagner la confiance de son entraîneur Jocelyn Gourvennec.

Ce n’était pourtant pas gagné en première partie de saison, lorsque l’attaquant de 20 ans ne profitait pas des opportunités offertes par son coach. Il faut dire que l’ancien joueur de Bastia a eu besoin de temps pour s’adapter aux exigences des Girondins. Sur les conseils de Gourvennec, Kamano a donc modifié certains aspects de son jeu.

« À Bastia, je n'étais pas assez décisif, a reconnu le Guinéen sur Gold FM. Aux Girondins, j'essaie d'être décisif que ce soit par un but, une passe décisive, ou en amenant le danger dans le camp adverse. J'ai un peu amélioré certains domaines ou j'en ai corrigé d'autres, comme les courses inutiles que je faisais à Bastia par exemple. Aujourd'hui j'essaie de jouer juste et simple, c'est ce que le coach demande. »

Kamano est attendu au tournant

Plus performant, l’ailier gauche s’est illustré avec sa spéciale : repiquer dans l’axe et frapper. Mais les défenseurs de Ligue 1 ont vite compris. « Maintenant, j’essaie de varier mon jeu, a expliqué Kamano. C’est normal parce qu’à un moment, j’allais tout droit, puis j’ai changé en rentrant à l’intérieur, et j’ai marqué quelques buts… Les défenseurs défendent bien sur ce point parce qu’ils regardent la vidéo. » La défense de Dijon, prochain adversaire de Bordeaux dimanche (17h), est probablement au courant.