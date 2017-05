FCGB : Pour taper l’OM, Rolan supplie Gourvennec

Dans : Bordeaux, OM, Ligue 1.

Meilleur buteur des Girondins de Bordeaux en championnat, Diego Rolan (8 buts) n’est pourtant pas titulaire cette saison. Inconstant, l’attaquant de 24 ans a été relégué sur le banc par Gaëtan Laborde.

Et a priori, il n’y a aucune raison pour que cela change lors du match contre l’Olympique de Marseille dimanche soir. Sauf si l’Uruguayen parvient à convaincre son entraîneur Jocelyn Gourvennec grâce à sa motivation. « Je me sens très bien. Je travaille tous les jours aux entraînements. Je suis en forme. J’ai envie de jouer ce match, a confié l’attaquant au site officiel du FCGB. J’ai déjà l’expérience de ce genre d’affrontement, contre des grands adversaires. »

De plus, ses statistiques parlent pour lui. « C’est important pour moi car je joue moins ces derniers temps. Je suis tout de même le meilleur buteur du club en championnat donc je suis content car cela signifie que j’ai bien fait mon travail, a souligné l’international uruguayen. Néanmoins, j’ai envie de marquer toujours plus de buts. Donc j’espère être décisif dans les deux derniers matchs de la saison. » Et surtout face à l’OM…

Le rêve de Rolan

En effet, ce match représente une sorte de finale pour la cinquième place. Autant dire que Rolan se voit déjà donner la victoire aux siens alors qu’il n’a jamais marqué face à Marseille. « Oui, bien sûr, ce serait un rêve pour moi. Et si je continue à en rêver peut-être que ça arrivera dimanche soir ! », a-t-il imaginé, sachant qu’il pourrait s’agir de sa dernière au Matmut Atlantique.