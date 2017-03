FCGB : Pour Bordeaux-OL, Laborde sera observé à la loupe

Dans : Bordeaux, OL, ASSE, Mercato.

Double buteur contre Lorient (2-1) mardi, l’attaquant des Girondins de Bordeaux Gaëtan Laborde (22 ans) apprécie particulièrement les coupes nationales cette saison.

Si l’on additionne ses performances en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, le joueur formé au club aquitain totalise sept réalisations ! Il ne reste plus qu’à confirmer en Ligue 1… Car en championnat, l’avant-centre auteur de quatre buts se montre plus maladroit. Un défaut à vite corriger avant les prochaines échéances de Bordeaux, opposé à l’Olympique Lyonnais ce vendredi (20h45). Autant dire que Jocelyn Gourvennec attendra de l’efficacité de la part de son buteur, qui sera également observé par son adversaire du jour.

En effet, Lyon s’est beaucoup intéressé à Laborde ces derniers mois. Tout d’abord en septembre dernier lorsque le club rhodanien cherchait un joker. Puis lors du mercato hivernal, l’ancien joueur de Clermont ayant été supervisé par l’OL entre autres. On parle aussi d’un intérêt de l’AS Saint-Etienne pour celui dont le nom a circulé du côté de Wolfsbourg et West Ham. Mais pour le moment, le natif de Mont-de-Marsan se dirige tout droit vers une prolongation de son contrat qui expire en 2019.