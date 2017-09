FCGB : Pierre Ménès sous le charme de « l’étincelle » Malcom

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Vendredi soir, les Girondins de Bordeaux ont battu Toulouse dans le derby de la Garonne au Stadium (1-0) grâce à un nouveau but de Malcom. Indiscutable en Gironde, le Brésilien aurait pu quitter le club au scapulaire au mercato. En effet, Wolfsburg ou encore Monaco et Dortmund se sont intéressés à lui durant le marché des transferts. Finalement, l’ailier droit des Girondins est resté dans l’effectif de Jocelyn Gourvenec, et ce n’est pas pour déplaire à Pierre Ménès.

« Toulouse-Bordeaux a été un match sans relief. Le Téfécé a eu l’opportunité de l’emporter en première mi-temps mais s’est heurté à un bon Costil, et comme souvent, Malcom a produit l’étincelle qui a fait gagner les Girondins. Si la Ligue 1 se porte mieux, c’est bien sûr parce que Neymar est arrivé, que Mbappé et Balotelli sont restés, que Sneijder est arrivé… mais c’est aussi parce que Malcom n’est pas parti. Voilà un joueur qui va compter dans ce championnat » s’est enthousiasmé le journaliste de Canal +, visiblement conquis par l’homme aux 3 buts et aux 3 passes décisives en seulement 6 journées de Ligue 1.