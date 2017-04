FCGB : Nice ne perd pas, Gourvennec se frotte les mains

Dans : Bordeaux, OGCN, Ligue 1.

A la lutte pour les places européennes, les Girondins de Bordeaux vont tenter de prolonger leur bonne dynamique à Nice dimanche (21h).

Un déplacement périlleux puisque le Gym est tout simplement invaincu à domicile en championnat. Et même en comptant les matchs à l’extérieur, l’OGCN n’a perdu que deux fois, soit le plus faible total en Ligue 1 cette saison. C’est dire la tâche qui attend les Marine et Blanc. Pas de quoi effrayer Jocelyn Gourvennec, plutôt excité à l’idée de battre Nice pour la deuxième fois de l’exercice (victoire 3-2 en 8e de finale de la Coupe de la Ligue, le 14 décembre).

« C'est un super match à jouer, s’est réjoui le technicien. Nice fait une très belle saison, c'est une très belle équipe. Ils ont pris énormément de points sur la phase aller. C'est une équipe qui perd très peu mais c'est justement un beau challenge de vouloir aller les titiller, les faire douter dans leur stade. On a été capable de hausser notre niveau et de les gêner. Je pense qu'on est monté d'un cran par rapport au mois de décembre. Et eux, ils continuent de jouer le haut de tableau donc ce sera un match où les deux équipes auront leurs chances. » Voilà qui annonce une belle affiche.