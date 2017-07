FCGB : Nampalys Mendy à Bordeaux, toutes les portes s’ouvrent

Dans : Bordeaux, Mercato.

Etant donné que l’entraîneur Jocelyn Gourvennec envisage de faire reculer Jérémy Toulalan en défense centrale, Bordeaux est à la recherche d’un milieu défensif.

Sur ce dossier, il n’y a plus aucun suspense, les Girondins ont jeté leur dévolu sur Nampalys Mendy (25 ans). Un intérêt réciproque puisque l’ancien Niçois a pris la parole pour annoncer sa volonté de rejoindre le club aquitain, et personne d’autre en Ligue 1. Autant dire que le cousin d’Alexandre Mendy, la troisième recrue bordelaise, sera prêt à faire un effort sur le plan financier. Le plus dur sera donc de convaincre les Foxes.

Mais là encore, Bordeaux a reçu une excellente nouvelle. Selon les informations de Sud-Ouest, Leicester serait ouvert à un prêt de son milieu de terrain. Cela tombe bien, le FCGB n’aurait pas eu les moyens de financier un transfert, sachant que Nampalys Mendy avait coûté environ 15 M€ l’été dernier. Reste à savoir si les dirigeants girondins s’entendront avec leurs homologues anglais sur les détails du prêt (prise en charge du salaire, option d’achat…).