FCGB : Ménez est un flop, un document officiel le confirme

Touché aux ischio-jambiers, l’attaquant des Girondins de Bordeaux Jérémy Ménez (30 ans) risque de manquer les deux dernières journées de championnat.

Une fin d’exercice à l’image de sa saison, décevante. Annoncé comme la recrue phare du dernier mercato estival, l’ancien Parisien n’a jamais répondu aux attentes de l’entraîneur Jocelyn Gourvennec. Seulement auteur de trois buts et deux passes décisives en championnat, le joueur arrivé en provenance du Milan AC a même fini par perdre sa place de titulaire sous la pression des jeunes Gaëtan Laborde, Malcom et François Kamano.

On peut donc parler d’un flop, d’autant que Ménez n’est pas arrivé libre comme on le pensait. En effet, un document officiel du club milanais a fuité sur les réseaux sociaux. Via le compte Twitter de Calcio e Finanza, on apprend que Bordeaux a quand même déboursé 2,85 millions d’euros pour son transfert. Autant dire que le président Stéphane Martin hésitera avant de libérer Ménez de ses deux dernières années de contrat.