FCGB : Le joueur qui a changé la vie des Girondins

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Trop irréguliers pendant la phase aller, les Girondins de Bordeaux réalisent une deuxième partie de saison beaucoup plus convaincante.

Pour expliquer cette métamorphose, on est forcément tenté de citer le trio offensif qui s’est peu à peu installé. En effet, l’attaquant Gaëtan Laborde ainsi que les ailiers Malcom et François Kamano ne sont pas étrangers à la réussite des Marine et Blanc. Mais de son côté, l’entraîneur Jocelyn Gourvennec n’oublie pas de souligner l’apport de sa recrue hivernale Younousse Sankharé.

« Depuis le mois de janvier, on est monté d'un cran au milieu pour différentes raisons. Sur la première partie de saison, on avait trois joueurs qui avaient beaucoup joué : Toulalan, Plasil et Vada. Et on a ajouté Sankharé qui a un profil différent des autres, et qui a apporté une dimension plus dynamique et athlétique au coeur du jeu. Ce qui me permet de faire des choix avec une meilleure complémentarité », s’est réjoui le coach girondin.

La générosité de Sankharé

« Younousse a apporté sa capacité à être vraiment très constant dans l'effort, dans la compétition, a poursuivi le technicien. Il est capable de remonter les ballons, de marquer de temps de temps. Il nous a apporté un petit truc en plus pour avoir un milieu plus présent et plus performant. » Autant dire que Gourvennec ne s’est pas trompé en allant chercher son ancien milieu de Guingamp.