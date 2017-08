FCGB : Le gros coup des Girondins se confirme au mercato

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Mercato.

La fin du mercato s’annonce particulièrement agitée du côté des Girondins de Bordeaux. En effet, le club au scapulaire doit rapidement officialiser le départ de Diego Rolan. Dès lors, il restera quelques heures aux dirigeants pour boucler la venue de son remplaçant. Et à en croire les informations du très fiable compte Twitter @Girondinfos, cela avance bien et vite. En effet, c’est Luuk De Jong (26 ans), comme pressenti depuis quelques jours, qui pourrait débarquer à Bordeaux d’ici le 31 août.

L’avant-centre néerlandais aurait d’ores et déjà dit au revoir à ses coéquipiers du PSV Eindhoven. Ces dernières heures, une indemnité comprise entre 7 et 8 ME avait filtré concernant l’éventuel transfert de Luuk De Jong aux Girondins. Un transfert qui devrait rapidement être officialisé et qui pourrait représenté l’un des gros coups du mercato pour le tandem composé de Jocelyn Gourvennec et Stéphane Martin, à l’heure où d’autres écuries françaises comme Marseille ou Rennes recherchent toujours l’oiseau rare en attaque.