FCGB : Le clan Malcom évoque la Juve et fait trembler Bordeaux

Etincelant avec les Girondins de Bordeaux cette saison, Malcom attire l’attention de nombreuses formations européennes à l’approche du mercato estival.

Depuis cet hiver, on parle d’un intérêt persistant du FC Séville qui ne laisse pas le Brésilien insensible. Et dans la mesure où l’ancien directeur sportif Monchi devrait rejoindre la Roma, l’ailier de 20 ans est désormais annoncé chez les Giallorossi. « Oui, j'ai lu des choses au sujet de l'intérêt de la Roma dans la presse, a commenté l’agent de Malcom, interrogé par Calciomercato. Je peux vous dire qu'il n'y a eu aucun contact. Il aime beaucoup le foot italien et celui des Giallorossi qui fait partie des plus séduisants.»

« Il serait très content de venir jouer en Italie. Si Monchi le voulait à Séville ? C'est un des meilleurs dirigeants au monde, il fait des rapports sur tant de jeunes talents. Il plaisait beaucoup à l'entraîneur Sampaoli, a confirmé le représentant de Malcom, avant d’annoncer le réel danger pour Bordeaux. La Juve intéressée ? Absolument oui. Nous avons eu des contacts avec la Juventus mais nous n'avons reçu aucune proposition officielle. » Rappelons que le pensionnaire de Ligue 1, qui souhaite conserver l’ancien du Corinthians, réclamerait 25 M€ pour son transfert.