FCGB : Le boss tente d'éteindre la polémique Pallois

Nouvelle recrue du FC Nantes, Nicolas Pallois a enfin posé ses valises après des longues semaines de négociations, notamment sur le plan de l’accord entre les deux clubs.

Car de son côté, le défenseur central a bien compris qu’il était mieux pour lui de changer de club. L’ancien niortais était persuadé de prolonger son contrat avec Bordeaux, avant d’apprendre pendant l’été que ce ne serait pas le cas, le forçant ainsi à aller trouver un engagement plus long avec un autre club, lui dont le bail se terminait en juin prochain. Résultat, après avoir signé chez les Canaris, Pallois a réglé ses comptes dans un message sur les réseaux sociaux. « Il m’a été annoncé à la fin du championnat, à ma grande surprise, que je ne faisais plus partie du projet sportif du club. Il m’a ainsi été conseillé de trouver autre chose », a pesté le défenseur central, repris de volée par son ancien président, qui a fait savoir que le déroulement des évènements n’était pas du tout celui-ci.

« Ce n’est pas cela qui lui a été dit. Il lui a été dit qu’il ne serait pas prolongé dans l’immédiat. Assez vite, lui a eu la volonté de partir, ce que je comprends tout à fait. C’est un joueur qui a bientôt 30 ans, auquel il ne restait qu’un an de contrat. Je comprends tout à fait la démarche qu’il veuille sécuriser son avenir et avoir une visibilité sur les années qui peuvent être les dernières de sa carrière (ou qui peuvent ne pas l’être, on voit des défenseurs italiens continuer à jouer à 38 ans). Il n’a pas du tout été poussé dehors. Ce qui est vrai en revanche, c’est qu’on lui a dit qu’il ne serait pas prolongé. Je comprends bien sûr l’inconfort que cela peut créer, il n’y a aucune polémique là-dessus. Il est probablement un peu amer de ne pas avoir eu de prolongation et peut-être a-t-il des formulations qui traduisent son amertume mais il n’a pas été poussé dehors », a rectifié Stéphane Martin dans les colonnes de Sud-Ouest. Une petite polémique qui ne viendra pas trop troubler le mercato bordelais, même si les Girondins ne débordent finalement pas de défenseurs centraux.