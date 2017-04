FCGB : La prolongation de Carrasso ? Pas la priorité annonce Bordeaux

Dans : Bordeaux, Mercato.

Malgré la concurrence et les blessures, Cédric Carrasso est toujours le portier numéro 1 à Bordeaux. Le gardien girondin entend bien poursuivre son aventure au sein du club aquitain, si on lui en laisse la possibilité. A 35 ans, il arrive en effet en fin de contrat au mois de juin, et aimerait continuer sa carrière bordelaise. Mais du côté de la direction, on reste ferme en assurant qu’il n’y aurait rien de signé avant la fin de la saison et le classement définitif de Ligue 1. Une manière de rappeler à Cédric Carrasso mais aussi à tout l’effectif qu’il n’y avait pas de place pour les discussions individuelles alors que la course à l’Europe entame son sprint final. Reste à savoir comment l’ancien portier de l’OM va prendre cette annonce de la part de son président, lui qui sait que deux jeunes gardiens poussent derrière lui pour prendre sa place.

« Il a eu de la malchance, ça a été une saison compliquée pour lui mais il reste compétitif. Tout ça entrera en ligne de compte. On a la chance d’avoir une fin de saison intéressante. Nos résultats auront une influence sur ce que l’on fera au mercato. En attendant, on ne veut polluer la tête de personne », a confié Stéphane Martin dans les colonnes de L’Equipe. Priorité donc au terrain, avant de penser aux contrats.