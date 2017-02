FCGB : L’objectif des Girondins, Gourvennec s’en fiche

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Plus réguliers depuis la reprise, les Girondins de Bordeaux se sont relancés dans la course aux places européennes.

Septièmes de Ligue 1 avant la 27e journée, les Marine et Blanc peuvent espérer un billet pour l’Europa League et ainsi remplir leur objectif. Pourtant, ce n’est pas la priorité de Jocelyn Gourvennec. Dans son discours, l’entraîneur bordelais préfère mettre l’accent sur le jeu produit en espérant une récompense à la clé.

« L'Europe, c’est une conséquence. Dans ma tâche aujourd’hui, j’essaie de me focaliser tous les jours sur les aspects du jeu et la progression de l’équipe. Aujourd’hui, je n’ai pas dans mon discours : l’Europe, l’Europe, l’Europe. Ça c’est quelque chose qui tombera ou ne tombera pas in fine, a expliqué le technicien. C’est important et bien sûr que l’on veut tous revivre ça. Mais au quotidien, pour moi, dans le management de l’équipe, pour les joueurs dans leur progression, on est sur des leviers un peu différents. »

Priorité au contenu

« On reste sur le jeu, l’état d’esprit et les progrès. Je pense que les joueurs ont conscience des progrès qu’ils ont réalisés. Je pense que ça les aide à se sentir mieux aujourd’hui parce que lorsque l’on voit que l’on progresse, on est bien dans la tête, a-t-il ajouté. On se sent bien et je pense que c’est ça aujourd’hui qui fait que les joueurs et le groupe se sentent bien. » En résumé, les Girondins avancent plus vite sans la pression du résultat.