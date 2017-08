FCGB : Humilié en Hongrie, Bordeaux va se venger au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato.

La saison ne pouvait pas plus mal débuter pour Bordeaux. Opposés à Videoton au troisième tour préliminaire de l’Europa League, les Girondins, vainqueurs 2-1 à l’aller, ont été éliminés par les Hongrois jeudi (défaite 1-0 au retour).

Un revers lourd de conséquence pour le mercato ? Pas du tout, a certifié le président Stéphane Martin. Peu rassurés par les mots du dirigeant dans L’Equipe, des supporters sont allés demander des explications pendant l’entraînement ce vendredi. « Nous avons eu, entre autres, l’assurance d’une ambition intacte et d’un projet de recrutement inchangé sur les pistes nécessaires », a tweeté Florian Brunet, représentant du groupe des Ultramarines.

En effet, Bordeaux a l’intention de renforcer son effectif avec quatre recrues ! Alors que Benoît Costil, Lukas Lerager et Alexandre Mendy ont déjà signé, sans compter les transferts définitifs de Youssouf Sabaly et Vukasin Jovanovic, le club aquitain va encore recruter un latéral gauche, un milieu défensif, un ailier gauche et un avant-centre. Le tout à la demande du staff de Jocelyn Gourvennec, précise le compte Twitter de Girondinfos. Autant dire que la fin de mercato s’annonce mouvementée du côté du Haillan.

Nous avons eu,entre autres,l'assurance d'une ambition intacte et d'un projet de recrutement inchangé sur les pistes nécessaires...#UB87 — Brunet Florian (@FlorianBrunet78) 4 août 2017