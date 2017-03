FCGB : Gourvennec victime de chantage sur le mercato

Dans : Bordeaux, Mercato.

En course pour la cinquième place en championnat, l’entraîneur des Girondins de Bordeaux Jocelyn Gourvennec refuse de se focaliser sur cet objectif.

Lorsqu’il évoque la fin de saison, l’ancien coach de Guingamp met l’accent sur le contenu des matchs et la qualité de jeu de son équipe. Ce qui n’est pas du tout la priorité de M6 et son président Nicolas de Tavernost. De son côté, l’actionnaire majoritaire du club aquitain veut retrouver la Coupe d’Europe. Dans le cas contraire, Gourvennec risque de composer avec des moyens limités pour concrétiser ses idées sur le marché des transferts.

« Le prochain mercato ? Bien sûr qu’on y pense. On a déjà des pistes de réflexion, on fait des réunions régulières, on en parle entre nous, et moi je me projette aussi sur du moyen terme, a confié le technicien sur Gold FM. Mais après, la situation des uns et des autres, ce n’est pas encore le plus important, même si cela ne doit pas rester au second plan non plus. Le plus important c’est l’équipe, le club, et on a encore du temps pour parler de l’avenir de chacun, à titre particulier. C’est toujours ainsi en fin de saison. »

L’avertissement de l’actionnaire

« Mais il y a bien une réflexion qui est menée. Aujourd’hui, il y a aussi une stratégie de l’actionnaire qui considère que les moyens de la saison prochaine ne seront pas les mêmes si on est européens ou pas, a prévenu Gourvennec. Il y a aussi ce facteur-là qui peut impacter ce qu’on pourra faire. En attendant, l’objectif de tous, c’est d’être le plus performant possible, jusqu’au bout. » Au moins, le coach girondin est prévenu.