FCGB : Gourvennec salue la performance...de Rennes

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Rennes.

Jocelyn Gourvennec (entraîneur des Girondins après le nul contre Rennes) : « En première mi-temps, on était dominé du début à la fin, on était en retard sur tout. Et Rennes a surtout joué une bonne mi-temps, et nous on n’arrivait pas à sortir la tête de l’eau. Après la pause, on a corrigé des choses et on a rééquilibré les débats (…) La rentrée de Malcolm nous a fait du bien, car il a porté le jeu dans le camps de Rennes. Alors on a marqué et en ouvrant le score c’était un peu mieux, mais nous n’avons pas tenu. Les deux formations ont joué la seconde mi-temps pour la gagner, nous pouvions le faire car on a des occasions très nettes, mais Rennes pouvait aussi s’imposer (…) On n’a pas réussi à attaquer le match comme nous le voulions, mais je crois aussi que Rennes a haussé son niveau par rapport à ses dernières prestations, ils ont mis la main sur le match et on est tombé sur une très bonne équipe. Il faut les féliciter »