FCGB : Gourvennec met Malcom au niveau de Fékir et Lemar

Jocelyn Gourvennec, entraineur de Bordeaux, après la victoire acquise à Toulouse et le but décisif de Malcom (0-1) : « Comme tous les grands joueurs du championnat, Malcom c'est un joueur différent comme peuvent l'être Seri à Nice, Fekir à Lyon ou Lemar à Monaco, ce sont ces joueurs là qui vous font la différence et c'est bien que Malcom ait toujours le pied gauche chaud. L'élimination en Coupe d'Europe reste toujours dans un coin de la tête mais on est dans un championnat où on avance, c'est bien d'avoir douze points. Ca va être un championnat ouvert, à part Paris qui va être en concurrence avec lui-même, et on a envie de se mêler à ça ».