FCGB : Gourvennec défend déjà sa prochaine recrue brésilienne

Dans : Bordeaux, Mercato.

Annoncé en approche du côté de Bordeaux, Wellington Silva (24 ans) ne fait pas l’unanimité auprès des supporters girondins sur les réseaux sociaux.

En cause, les 5 millions d’euros que le club aquitain s’apprête à débourser pour un joueur au parcours mouvementé. Recruté par Arsenal en 2011, l’ailier brésilien n’a jamais joué pour les Gunners qui l’ont prêté en D2 espagnole et en D2 anglaise, avant de le céder à Fluminense en 2015. Pas de quoi rassurer les fidèles de Bordeaux.

De son côté, Jocelyn Gourvennec, qui a confirmé l’intérêt du FCGB, est séduit par les qualités de sa probable future recrue. « C’est un joueur qui nous intéresse. J’espère qu’on va pouvoir finaliser, a confié l’entraîneur bordelais à Sud-Ouest. C’est un joueur avec beaucoup de qualités, d’élimination, plutôt de couloir, qui attaque, qui défend. On s’est renseigné sur sa mentalité : c’est un garçon sérieux et investi. »

Ce que Gourvennec attend du Brésilien

« Après, je trouve qu’il a un parcours intéressant car il a beaucoup bougé malgré son jeune âge et s’il doit revenir en Europe et signer aux Girondins, c’est le moment pour lui de passer le cap, a prévenu le technicien. Il a bien marché à Fluminense. Partout où il est passé, ils ont été contents de lui. A 24 ans, son objectif est maintenant d’être plus régulier. C’est un travail qu’on a déjà fait la saison dernière avec pas mal de joueurs, on va continuer. » Autrement dit, Wellington Silva sera surtout un pari.