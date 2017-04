FCGB : Gourvennec attend deux revenants pour le sprint final

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

A la lutte avec l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Etienne en championnat, les Girondins de Bordeaux pourraient recevoir du renfort dans le secteur offensif.

Gravement blessé aux ischio-jambiers en octobre dernier, Thomas Touré retrouve peu à peu ses sensations à l’entraînement. L’attaquant de 23 ans espère donc retrouver le groupe pour le sprint final. « Je me sens de mieux en mieux et je vais tout faire pour revenir au plus vite. (...) Mon objectif est de retrouver les terrains au plus vite avant la fin de la saison et me préparer au mieux pour la suivante », a confié l’international ivoirien au site officiel du FCGB. Autre possible revenant, l’ailier Nicolas Maurice-Belay, touché au genou droit, et qui n’a pas disputé un match avec les pros cette saison.

« Il est de mieux en mieux mais c’est encore un peu juste, a estimé l’entraîneur Jocelyn Gourvennec. Il a fait des progrès incroyables. J’espère vraiment qu’il va pouvoir challenger ses partenaires dans les quelques semaines qui arrivent. Son absence nous a été préjudiciable. C’est un joueur qui connaît bien le foot, qui est toujours lucide, qui a toujours une remarque, un bon mot pour ses partenaires. Il apporte quand on discute avec lui avec le staff. Il est très intelligent, il a une bonne connaissance de la Ligue 1. C’est vrai que j’aurais bien voulu pouvoir compter sur lui. Ce n’est pas terminé, j’espère qu’il va gravir les petits échelons qu’il lui manque encore. » En attendant, l’ancien Sochalien évolue avec l’équipe réserve.