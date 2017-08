FCGB : Germain laissé à l’OM, Bordeaux s’en mord les doigts

Dans : Bordeaux, OM, Mercato.

Agacé par le cas Diego Rolan, désireux de partir, mais qui attend une offre séduisante, Bordeaux a décidé de se passer de l’Uruguayen, son meilleur buteur en championnat la saison dernière (9 buts).

Ce sont effectivement Gaëtan Laborde et Alexandre Mendy qui se battent pour le poste d’avant-centre. Soit deux attaquants pas forcément à la hauteur des ambitions du club aquitain. Et pour cause, les Girondins, probablement coincés par Rolan, ont laissé filer leur cible Valère Germain à l’Olympique de Marseille, souligne le journaliste Xavier Domergue, qui suit régulièrement Bordeaux pour beIN Sports.

« C'est dur de donner des noms, mais on sait que le nom de Valère Germain, avant qu'il ne signe à Marseille, a été évoqué aux Girondins de Bordeaux. C'est ce genre de profil qui manque. Et il était intéressé par le club, a commenté notre confrère dans l’émission Girondins Analyse. Après, les démarches n'ont peut-être pas été suffisantes de la part de Bordeaux, puis Marseille est entré dans la danse, et on sait qu'il est né là-bas, donc pour lui c'est forcément particulier. Mais en tout cas, on voit que Bordeaux manque d'un vrai avant-centre, d'un tueur, d'un buteur. » Le mercato n’étant pas terminé, cela peut encore bouger chez les Marine et Blanc.