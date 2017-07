FCGB : Fulham vient se servir, Bordeaux n’est pas contre

Dans : Bordeaux, Mercato.

Plutôt actifs pendant ce mercato estival, les Girondins de Bordeaux n’hésitent pas à ouvrir la porte aux joueurs qui réclament un bon de sortie.

Comme beaucoup de ses homologues, l’entraîneur Jocelyn Gourvennec souhaite travailler avec des éléments impliqués à 100 % dans son projet. Ce qui n’est pas le cas de tous les Marine et Blanc en ce moment. On parle bien sûr de Diego Rolan (24 ans) qui ne cache pas ses envies d’ailleurs depuis plusieurs mois, et qui intéresse Fulham. Mais alors que le pensionnaire de Championship a entamé les négociations avec Bordeaux, l’attaquant uruguayen ne semble pas pressé d’évoluer en D2 anglaise.

En attendant une décision définitive, le club londonien a ciblé un deuxième Girondin. Selon le quotidien régional Sud-Ouest, Fulham aimerait également s’offrir le latéral gauche Maxime Poundjé (24 ans). Prolongé jusqu’en 2019 en janvier dernier, le joueur formé au FCGB n’est pas non plus retenu et fait aussi l’objet de discussions entre les deux formations. Reste à savoir si le défi proposé emballera le Franco-Camerounais.