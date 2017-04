FCGB : Courtisé par Monaco, Malcom affiche ses ambitions à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Liga.

Victorieux du Sporting Club de Bastia samedi soir (2-0), les Girondins de Bordeaux ont repris leurs distances avec l’Olympique de Marseille. Les marines et blancs se sont même provisoirement installés à la quatrième place avant Lyon-Monaco.

Alors qu’il ne reste plus que cinq journées à disputer, Bordeaux se place comme un sérieux prétendant à la quatrième place. Désormais devant l’OM et provisoirement devant Lyon, le club au scapulaire n’a plus l’intention de laisser passer sa chance de réussir une grande saison.

Décisif face au SCB, l’attaquant bordelais Malcom confirme que Bordeaux est motivé comme jamais. « Je suis très content de la victoire, j'espère qu'on va continuer comme cela, petit à petit, match après match, car toute l'équipe a bien joué et on marque encore deux buts. En première période, on travaillait bien, mais la dernière passe nous manquait, alors qu'en seconde mi-temps on a plus dominé et le travail de la semaine a payé. Maintenant, on va chercher la place en Coupe d'Europe ! On ne lâche rien, on ne va pas s'arrêter ! » a-t-il expliqué avant de poursuivre sur son cas personnel.

Le Brésilien réalise sa meilleure saison en France (9 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues). De quoi alerter l'AS Monaco, qui ne le laisse pas insensible.« Je ne pense pas à mes statistiques. La victoire contre Bastia fait beaucoup de bien. Peu importe qui marque dans notre équipe, le plus important c'est de gagner. Nous restons dans le haut du classement, c'est positif. L'intérêt de Monaco ? Aujourd'hui n'importe quel joueur comme moi voudrait jouer pour Monaco. Je ne suis pas différent », a assuré le Bordelais. Nul doute que Jocelyn Gourvennec aura besoin d’un grand Malcom s’il veut terminer dans le top 4 du championnat…