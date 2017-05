FCGB : Costil pourrait zapper Bordeaux, pour le bonheur de Carrasso ?

Dans : Bordeaux, Rennes, Ligue 1, Mercato.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Cédric Carrasso attend toujours un signe de ses dirigeants. Emblématique à Bordeaux, avec qui il réalise une saison très réussie, le gardien de 35 ans a encore été très bon le week-end dernier face à l’Olympique de Marseille, et espère qualifier son club pour l’Europa League en vue de la saison prochaine. Mais à une semaine de la fin de l’exercice en cours, l’ancien gardien de Toulouse ne sait toujours pas s’il sera conservé. Et pour cause, les Girondins de Bordeaux espèrent toujours finaliser l’arrivée de Benoît Costil (Rennes).

Néanmoins, un élément fait que cette transaction n’est pas encore totalement bouclée. Effectivement, selon les informations de @Girondinfos, le gardien du club breton attend que le club au scapulaire ait validé son billet pour les tours préliminaires de l’Europa League avant de donner une réponse définitive concernant son avenir. Pour l’heure, Bordeaux est sixième à un point de Marseille. Une sixième place qui deviendra qualificative si le Paris Saint-Germain dispose d’Angers en finale de la Coupe de France. Enfin, le compte Twitter spécialisé sur l’actualité des Girondins indique que si Bordeaux échouait dans sa quête d’Europe, Cédric Carrrasso pourrait alors se voir proposer une prolongation. Etrange démarche sur le plan humain du côté de la Gironde.