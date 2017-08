FCGB : Contre l’OL, Costil promet du grand spectacle

Dans : Bordeaux, OL, Ligue 1.

Leader après deux journées de championnat, l’Olympique Lyonnais recevra les Girondins de Bordeaux samedi (17h). Sans doute l’une des plus belles affiches depuis le début de la saison.

Du côté bordelais, Benoît Costil s’attend également à une partie agréable entre deux équipes portées vers l’avant. « Je pense que ce sera un match ouvert, à occasions, passionnant, a annoncé le gardien des Marine et Blanc sur Girondins TV. A nous de bien le préparer, comme ceux d'avant, et de jouer notre jeu. » Sans oublier de gérer les atouts offensifs des Gones qui viennent justement de battre le Stade Rennais (2-1), l’ancien club de l’international français.

« A Lyon, on sait qu'il y a beaucoup de talents, d'individualités. J'ai vu leur dernier match, à Rennes, et Fekir revient bien, a souligné Costil. Donc c'est sûr que ce sera compliqué pour nous, avec des périodes difficiles pendant le mach, qu'on devra bien gérer. On devra aussi, le plus possible, se projeter vers l'avant pour les mettre, nous, en danger, car je suis persuadé qu'on peut leur faire mal sur quelques actions. »

L’OL, c’est « un cran au-dessus »

« Ce sera notre objectif, comme à chaque fois : on va là-bas pour gagner, car on ne joue pas pour perdre. Mais on est conscient que Lyon est un cran au-dessus de ce qu'on a affronté jusqu'à présent, et tant mieux car ce sont des bons matchs à faire », s’est réjoui le portier des Girondins, même s’il sera sûrement plus sollicité qu’à Angers (2-2) ou contre Metz (victoire 2-0).