FCGB : Carrasso, Plasil, Malcom… Le mercato a commencé pour Martin

Dans : Bordeaux, Mercato.

A peine arrivé aux commandes à Bordeaux, Stéphane Martin doit déjà s’occuper d’un premier chanter : la préparation du mercato estival.

Le nouveau président des Girondins doit gérer certains dossiers en cours, à commencer par les joueurs prochainement en fin de contrat. C’est notamment le cas du capitaine Jaroslav Plasil (35 ans), qui sera bien prolongé pour une saison supplémentaire grâce à une clause. En revanche, le gardien Cédric Carrasso (35 ans) devra patienter.

« On va vite discuter avec lui. Il n’y a pas de décision de prise », a confié Martin à Sud-Ouest, précisant au passage qu’un de ses trois portiers, en comptant Jérôme Prior (21 ans) et Paul Bernardoni (19 ans), devrait quitter le club. Autre sujet évoqué, sa volonté de conserver les éléments prometteurs. On apprend ainsi que les discussions avec l’attaquant Gaëtan Laborde (22 ans) vont continuer en vue d’une prolongation. Et que le Brésilien Malcom (20 ans), bien que courtisé, sera retenu.

Gourvennec pourrait déjà prolonger

« Sauf surprise, Malcom sera là l’année prochaine », a annoncé le président du FCGB, également satisfait du travail de Jocelyn Gourvennec. A tel point que l’entraîneur des Marine et Blanc va recevoir une offre pour un contrat de longue durée, lui qui avait débarqué l’été dernier. Apparemment, Martin a déjà choisi les hommes de base de son projet.